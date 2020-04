Coronavirus: Pisano, 'app anonima, volontaria e dati cancellati a obiettivo raggiunto'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Sono cinque i "punti fondamentali" che dovrà rispettare l'app Immuni. Lo ha detto la ministra dell'Innovazione, Paola Pisano, oggi in audizione in commissione Lavori pubblici al Senato.

"L’applicazione deve rispettare cinque punti fondamentali: 1. che l’intero sistema integrato di contact tracing sia interamente gestito da uno o più soggetti pubblici e che il suo codice sia aperto e suscettibile di revisione da qualunque soggetto indipendente voglia studiarlo; 2. che i dati trattati ai fini dell’esercizio del sistema siano 'resi sufficientemente anonimi da impedire l’identificazione dell’interessato'", ha spiegato Pisano.

E poi "3. che la decisione di usare la soluzione tecnologica sia liberamente assunta dai singoli cittadini; 4. che raggiunta la finalità perseguita tutti i dati ovunque e in qualunque forma conservati, con l’eccezione di dati aggregati e pienamente anonimi a fini di ricerca o statistici, siano cancellati con conseguente garanzia assoluta per tutti i cittadini di ritrovarsi, dinanzi a soggetti pubblici e privati, nella medesima condizione nella quale si trovavano in epoca anteriore all’utilizzo della soluzione; 5. che la soluzione adottata - nelle sue componenti tecnologiche e non tecnologiche - possa essere considerata, almeno in una dimensione prognostica, effettivamente efficace sul piano epidemiologico".