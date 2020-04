Coronavirus: Di Giorgi, 'da Conte disponibilità su riapertura sperimentale asili'**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - “La disponibilità arrivata dal presidente Conte sul tema della possibile riapertura in modalità sperimentale di nidi e scuole dell'infanzia, oltre ai centri estivi e ad altre attività ludico-educative per i bambini, è un fatto molto importante”. Lo sottolinea la parlamentare Rosa Maria Di Giorgi, membro della Commissione Infanzia e Adolescenza e dell’Ufficio di Presidenza del Pd.

“Finalmente una buona notizia per il mondo dell'infanzia che ha dovuto sopportare un peso particolarmente gravoso negli ultimi due mesi, sia sul piano didattico che su quello della socialità. Mi sono impegnata personalmente e con convinzione - prosegue Di Giorgi - , con una decina di altri colleghi della maggioranza, in un filo diretto con il presidente Conte per arrivare a questo importantissimo risultato che, tra l'altro, potrebbe permettere a tanti italiani di tornare al lavoro con maggiore serenità".

"Una iniziativa nata in Parlamento fra le forze di maggioranza, raccolta immediatamente dal segretario Pd Zingaretti, in risposta a tante sollecitazioni da parte di famiglie e associazioni del terzo settore che si sono rivolte a noi in cerca di una risposta".