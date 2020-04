Al via The Radicle Protein Challenge di Syngenta

Roma, 29 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il fondo d’investimenti Radicle Growth e Syngenta, azienda leader nel settore agricolo che contribuisce a migliorare la sicurezza alimentare globale, hanno annunciato il lancio di The Radicle Protein Challenge di Syngenta. Insieme, Radicle e Syngenta identificheranno due società che stanno lavorando a nuove soluzioni per supportare il futuro delle proteine (come ad esempio fonti proteiche nuove o sperimentali o tecnologie di conversione delle proteine) affrontando sfide che vanno dall'ag di origine vegetale all'agricoltura rigenerativa. L’investimento sarà pari a 1,25 milioni di dollari.

Questa collaborazione rientra nel più ampio piano di azioni concrete che Syngenta ha annunciato di voler intraprendere per sostenere quei programmi capaci di generare vantaggi chiaramente differenzianti o tecnologie innovative per promuovere un cambiamento radicale in termini di sostenibilità dell’agricoltura.

In questo contesto, The Radicle Protein Challenge di Syngenta costituisce una grande opportunità per tutti gli imprenditori e le aziende, a qualsiasi livello in tutto il mondo, che possono accedere a investimenti per 1,25 milioni di dollari - 1 milione di dollari per il vincitore della Challenge e $ 250k per il secondo classificato – così da poter accelerare la crescita delle loro tecnologie. Le domande possono essere presentate fino al 29 maggio 2020. I vincitori non solo riceveranno il significativo investimento e un programma di accelerazione personalizzato da Radicle Growth, ma avranno accesso alla vasta conoscenza ed esperienza agricola di Radicle e Syngenta e alle reti agtech globali così da far crescere e promuovere la loro tecnologia.

“Le fonti proteiche innovative sono sempre più importanti per una popolazione in crescita. Siamo entusiasti di collaborare con Radicle e gli imprenditori di tutto il mondo per accelerare l'innovazione e non vedo l'ora di vedere tutte le idee creative che verranno presentate", ha affermato Erik Fyrwald, ceo, Syngenta.

"La nostra missione in Syngenta è di aiutare gli agricoltori a sfruttare al meglio le risorse disponibili e stiamo lavorando per incrementare ulteriormente il passo della nostra ricerca per identificare le soluzioni migliori e sempre più sicure per affrontare le sfide comuni dell’agricoltura. Queste non sono solo parole e The Radicle Protein Challenge di Syngenta rappresenta uno dei primi esempi di come porteremo avanti il nostro impegno”.

Dopo la chiusura del bando di partecipazione, avrà inizio un lavoro di verifica dei dati aziendali che durerà alcuni mesi. In seguito, saranno selezionati 4-6 finalisti dal pool di candidati. I finalisti parteciperanno in un Pitch Day finale questo autunno. Ogni azienda avrà l'opportunità di presentare il proprio lavoro davanti a una giuria di spicco, tra cui sarà presente Erik Fyrwald, che individuerà e proclamerà i due vincitori.

“I recenti Gallup data confermano che quasi un quarto degli americani sta mangiando meno carne che mai. Ciò ha aumentato la domanda di alternative di agricoltura vegetale e cellulare alle fonti proteiche tradizionali", ha affermato Kirk Haney, managing partner di Radicle Growth.

Molte aziende "specializzate in questo campo hanno lavorato duramente con piani di lancio a breve termine. Ottenere il prodotto giusto per soddisfare la domanda dei consumatori è solo metà della sfida, anche i prezzi infatti devono essere giusti. Non vediamo l'ora di osservare come le aziende emergeranno e cercheranno di acquisire spazio in questo settore così da fornire loro il capitale di cui hanno bisogno per poter crescere in questo segmento e stare al passo con le esigenze dei consumatori.”