Coronavirus: Orlando, 'bene impostazione governo, valutiamo aperture a zone'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Siamo assolutamente d'accordo con questa impostazione" del governo, "non si può fare tutto contemporaneamente. Non si può tornare ad una socialità ordinaria, ad un'apertura dei servizi ordinaria". Tuttavia "vediamo di qui al 4 maggio se nelle zone nelle quali la curva epidemiologica ha un andamento più positivo si possano concedere delle aperture più ampie soprattutto per le piccole attività". Se la riapertura "non produce test negativi teniamone conto". Lo ha affermato il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ospite di 'Agorà' su Raitre.