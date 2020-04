Coronavirus: Speranza, 'errori? Ho la coscienza a posto'

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - "Se abbiamo fatto errori? Dall'Oms al premier, dai ministri, ai governatori, ai sindaci, dobbiamo tutti essere pronti a rispondere di ogni atto compiuto. È la forza della democrazia. Ma queste valutazioni le faremo dopo. Ho la coscienza a posto". Così Roberto Speranza, ministro della Salute, rivendica in un'intervista al Corriere della Sera le decisioni prese inseme al governo per arginare l'emergenza coronavirus. "La linea dura è dettata dal realismo e dall'idea che il diritto alla salute viene prima di tutto".

Con l'Italia intera che guarda al 4 maggio tra paura e attesa, Speranza schiva le polemiche e tiene gli occhi fissi alla curva dell'epidemia: "La battaglia sanitaria non è vinta, ci siamo ancora pienamente dentro, in Italia e nel mondo. Guardiamo avanti, ma con giudizio. In Germania l'indice di contagio risale, la Francia pensa di rinviare l'apertura dei licei. Sarei felice se potessi darvi il titolo 'è tutto finito', ma non voglio prendere in giro gli italiani", conclude il ministro.