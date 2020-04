Coronavirus: Calenda a Meloni, 'manifestazioni inutili, serve tavolo opposizioni'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Questa roba non serve a nulla. Servirebbe invece una proposta fatta da tutte le opposizioni su riapertura e misure economiche (non fantascientifiche) e la richiesta di creare un punto di raccordo settimanale con il Governo per discuterle”. Così su Twitter Carlo Calenda in merito alla manifestazione organizzata da Giorgia Meloni davanti Palazzo Chigi.