Coronavirus: Progetto Italia, opposizione lavori per caduta governo

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Le forze di opposizione devono intensificare, con forza e determinazione, la loro azione per provocare subito la caduta di questo governo, lasciando alla deriva chi si prepara ad avere un posto a tavola con l’attuale maggioranza". Lo chiede in una nota il movimento Progetto Italia.

"Il tempo dei tatticismi è finito da tempo. La situazione eccezionale -prosegue il comunicato- richiede soluzioni immediate ed altrettanto eccezionali. Il disagio sociale, la rabbia e la disperazione che si respirano in Italia potrebbero sfociare presto in gravi conflitti sociali che sarebbero esiziali per la tenuta del Paese".