(Agenzia Vista) Londra, 30 aprile 2020 SOTTOTITOLI Coronavirus, Johnson: "Gb ha superato il picco dell'epidemia" Il premier Boris Johnson torna in conferenza stampa dopo le cure per il Covid e annuncia per la prossima settimana la presentazione di un piano importante per la ripresa del paese. Commenta anche i dati sui contagi: "La Gran Bretagna ha superato il picco dell'epidemia, il vostro ...