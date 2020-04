Coronavirus: report Comitato, attività fisica vicino casa**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il Comitato tecnico scientifico raccomanda di fare attività fisica vicino casa, mentre il governo, su questo punto, ha preferito togliere il limite della vicinanza all'abitazione, risultato uno dei divieti più invisi agli italiani. "Si ritiene - si legge nel report del Comitato tecnico scientifico in possesso dell'Adnkronos - che sia possibile consentire attività fisica su base individuale (o dove necessario intrafamiliare) inclusi bambini ed anziani, alle persone in prossimità della loro residenza purchè effettuate con distanziamento sociale e non consentendo in alcun modo l’aggregazione sociale".