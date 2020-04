Coronavirus: Fdi, 'Franceschini smentisca chiusura confini fino a dicembre'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Su diversi giornali internazionali è stata accreditata la notizia di alcune dichiarazioni del ministro Franceschini, che avrebbe annunciato la chiusura dei confini italiani almeno fino a dicembre 2020". Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il responsabile nazionale del Dipartimento Turismo di Fdi, Gianluca Caramanna.

"Questo ovviamente sta generando molta confusione tra gli operatori internazionali che stanno chiedendo delucidazioni agli agenti di viaggio e agli alberghi italiani, provocando incertezza in un settore già particolarmente in difficoltà e portando diversi tour operator di tutto il mondo a paventare interruzioni dei contratti con gli operatori italiani. E’ evidente che il danno potrebbe essere irreversibile per l’economia del nostro turismo, anche se le condizioni cambiassero in senso positivo. Chiediamo al ministro Franceschini di smentire immediatamente la notizia”.