Ponte Morandi: Martella, 'simbolo cambiamento in meglio per Paese'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "La ricostruzione del #pontedigenova non cancella una terribile tragedia nazionale. Ma proprio nel pieno di un nuovo destino comune, diventa simbolo di una rinascita, di un cambiamento possibile, in meglio, per tutto il Paese". Lo scrive su twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella del Pd.