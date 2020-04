Coronavirus: Bertolaso, 'bello e divertente articolo su di me ma sempre assolto'

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - "Grande Corrias!! Bellissimo articolo, mi ha fatto davvero divertire. Condivido tutto, pure la gioia dei romani per avere un sindaco come la Raggi. C'è solo un piccolo neo, grave per un giornale sempre molto aggiornato sulle questioni della giustizia: non sono mai stato prescritto per i processi (2 non 1) ma sempre assolto con formula piena...chissà perché, forse i fuochi d'artificio hanno lasciato qualche rimpianto!". Così Guido Bertolaso replica a distanza all'articolo 'Mister fuochi d'artificio anche stavolta ha fatto flop' in cui si tratteggia la figura di Bertolaso e l'operazione sugli ospedali Covid-19 che "è finita in macerie" per Il Fatto Quotidiano.

"Sulla mia fine, a dieci anni dalla pensione, pensavo che in pochi se ne preoccupassero, ma tranquilli, nonostante Covid ed ebola sto benone.Vorrei postare una splendida foto con mia nipote Aurora, immaginatela, vi assicuro che lei è 'la fine' più bella del mondo", conclude Bertolaso in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.