Coronavirus: Gelmini, 'subito decreto, assurdo Camera lavori su dl intercettazioni'**

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri ha preso le prime contromisure per tentare di limitare la diffusione del Coronavirus nel nostro Paese. E Forza Italia è pronta da subito a fornire la propria collaborazione per una rapida conversione, che tenga conto anche del massimo coinvolgimento dell’opposizione". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Ma è assurdo che da domani l’aula di Montecitorio sia impegnata nella conversione, all’ultimo tuffo, di un decreto, il dl intercettazioni, fortemente divisivo e di nessuna urgenza (non si contano più le proroghe sulla materia): se decade non succede niente, o meglio entra in vigore la riforma Orlando. Dunque il governo porti subito alla Camera il decreto per le misure di emergenza mentre al Senato si convertirà il Milleproroghe. Siamo pronti a valutare con oggettività le misure del Governo e ad integrarle con le nostre proposte. Ad esempio inserendo misure ad hoc per attrezzare nei nostri ospedali padiglioni dedicati per accogliere i cittadini: risulta, infatti, molto complicato far andare il personale sanitario a domicilio per i casi sospetti, ed è comunque impossibile accogliere le persone nei pronto soccorso ‘normali’".

"Pensiamo, dunque, alla creazione di strutture sanitarie parallele per rispondere a questa emergenza. E andrà valutata con oggettività la possibilità – di concerto con l’Unione Europea – di sospendere Schengen, che non significa chiudere le frontiere, ma ripristinare i controlli sui passaporti per comprendere la provenienza dei viaggiatori”.