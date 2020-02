Coronavirus: Bond (Fi), 'controlli severi su ambulanti cinesi'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Dopo le misure di sicurezza sanitaria messe in atto dal governo, chiediamo di attivare controlli severi anche nei confronti dei tanti ambulanti cinesi di ritorno dal Capodanno nel loro Paese che continuano ad esporre in mercati e luoghi affollati. Per scongiurare nuove possibili vie di diffusione del virus basterebbe che, in ogni regione, i venditori ambulanti, prima di poter vendere i loro prodotti al pubblico, presentassero un certificato medico che ne attesta lo stato di salute. Fiere e mercati, così come scuole, università, uffici pubblici e stazioni, possono diventare pericolosissimi luoghi di contagio". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Dario Bond.