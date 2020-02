Coronavirus: Pedica, 'mascherina a scrutatori a suppletive 1 marzo'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Domenica prossima ci saranno le suppletive a Roma per votare il candidato alla camera dopo l’abbandono di Gentiloni nominato commissario europeo. Chiedo che vengano dotati di tutto l’occorrente per la prevenzione del coronavirus gli scrutatori e i presidenti di seggio visto il rischio che ognuno può correre”. Lo dichiara l’esponente del Pd Stefano Pedica.

“Il ministero dell’interno deve organizzare una tutela anche per queste figure che in una giornata come quella di domenica parleranno e toccheranno schede elettorali e matite per il voto. Sollevo questo caso non banale per la tutela di tutti“.