Coronavirus: Sicilia, chiesa audizione in commissione Ars dell'assessore alla Salute

Palermo, 22 feb. (Adnkronos) - Il deputato regionale Carmelo Pullara (Popolari e autonomisti) ha chiesto l'audizione, in VI Commissione Ars, dell'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza per "avere certezza dei modi operativi della Regione per i casi di coronavirus".

"Non possiamo far finta di nulla - afferma Pullara - i casi registrati nelle ultime ore in altre regioni d’Italia ci impongono massima attenzione ed è doveroso conoscere quali protocolli siano stati attivati in caso di accertato contagio anche nella nostra isola. Non dobbiamo certamente lasciarci travolgere dal panico, ma è indubbio che il rischio di espansione del virus sia un fatto reale e soltanto facendosi trovare pronti la situazione potrà essere gestita in maniera ordinaria. Questo - conclude - è ciò che chiederò all’assessore in seno ai lavori della Commissione perché si abbia contezza di come la Sicilia abbia strutturato le direttive ministeriali ed i protocolli internazionali".