Coronavirus: De Micheli, 'Salvini dimostra proprio di non essere all'altezza'**

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - In momento come questi "la politica dovrebbe essere unita. Chi come Salvini aspira ad avere un ruolo istituzionale di alto livello, dimostra proprio di non essere all'altezza, non solo per ragioni politiche". Lo dice Paola De Micheli arrivando all'assemblea del Pd sulle parole di Matteo Salvini sul coronavirus.