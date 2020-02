Coronavirus: Rauti, 'quarantena in Toscana e misure straordinarie in Lombardia'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Sul contagio del coronavirus la polemica politica non c'entra basta il buon senso ed occorre guardare all'oggettività dei fatti. E nella misura in cui, parlando della Toscana, non ci si può affidare al protocollo che stabilisce la quarantena volontaria per i 2500 cinesi rientrati in Italia dopo essere stati in Cina, soprattutto se questa quarantena volontaria viene fatta ad esempio nei capannoni illegali di Prato. Ha ragione, infatti, il virolgo Burioni, secondo il quale la quarantena deve essere obbligatoria per tutti coloro che sono stati sia in Cina che nelle zone già oggetto del contagio". Lo afferma Isabella Rauti, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.

"Per quanto riguarda il Covid19 arrivato in Lombardia, Fratelli d'Italia chiede misure di controllo straordinarie e un'informazione costante sulla situazione in corso".