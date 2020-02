Mafia: depistaggio Borsellino, Genchi 'ho prove ciò che dice Boccasini non è vero/Adnkronos (5)

(Adnkronos) - "Non appena la consulenza viene depositata, nonostante le pressioni per non farlo, i “ringraziamenti” a me per il recupero dei dati non mancano: mi vengono revocati i due incarichi - racconta Genchi - E vengo trasferito dalla direzione della Zona Telecomunicazioni per la Sicilia Occidentale e dal Nucleo Anticrimine, che per volontà del Capo della Polizia Parisi congiuntamente dirigeva da alcuni giorni prima della strage di Via D’Amelio, all’XI Reparto Mobile di Palermo, per occuparmi di manifestazioni e cortei. Dalle stragi agli stadi, in un lampo”. Mentre sui tabulati di cui parla Boccassini dice: “I tabulati che io ho acquisito ed elaborato come consulente tecnico dei pubblici minsiteri sono sempre rimasti a disposizione dei magistrati che li avevano acquisiti ed utilizzati nei processi”.

Ieri Genchi, sulle parole dell'ex pm, aveva detto: "Ilda Boccassini a distanza di quasi un trentennio da quegli eventi non si rende ancora conto di essere stata - probabilmente senza volerlo, perché indotta da altri sentimenti - la prima vera responsabile dei depistaggi delle indagini sulle stragi che grazie a lei Arnaldo La Barbera ed altri, sopra e sotto di lui, hanno potuto compiere".