Prescrizione: Fico a Costa, 'mi riservo di verificare'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Mi riservo di verificare". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ha risposto ad Enrico Costa che, in aula a Montecitorio, ha chiesto venga analizzato quanto accaduto oggi in commissione Giustizia dove è stato approvato un emendamento soppressivo del ddl Costa per un voto. Secondo le opposizioni l'esito sarebbe stato 'falsato' dal fatto che non è stato consentito al deputato Colucci di votare. La presidente della Commissione, Francesca Businarolo, ha motivato la decisione spiegando che "il deputato Colucci non era stato designato sostituto".