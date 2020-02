Benessere Italia, Maggino: "Siamo modello anche per altri Paesi"

Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - La cabina di regia Benessere Italia "che stiamo implementando con il presidente del consiglio è nota anche all’estero; ci hanno identificato e apprezzato. Questa filiera è unica al mondo" e "stiamo diventando un modello anche per altri paesi". Così Filomena Maggino, presidente della cabina di regia 'Benessere Italia', istituita presso la Presidenza del Consiglio, in occasione dell'audizione in Commissione Politiche Ue, in merito all'indagine conoscitiva sulle politiche dell’Unione europea per l’attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

"L’Ocse ci ha introdotto in un gruppo lavoro che valorizza le best practice per redigere un documento che possa essere adottato in tutti i paesi" e, aggiunge la Maggino, "il 30 marzo ci ha invitato a Parigi per presentare questa esperienza alla presenza di Gurria".

Le linee strategiche individuate dalla cabina di regia (dalla rigenerazione equa e sostenibile dei territori alla progettazione della mobilità; dalla transizione energetica alla qualità della vita fino all'economia circolare) "sono perfettamente in linea con quanto sta elaborando l'Unione Europea". Infine, conclude la Maggino, "stiamo lavorando anche alla costruzione di un cappello importante rispetto al G20 che si svolgerà in Italia". L'obiettivo? "Inserire questo tema come strategico per tutti i paesi".