Ue: Urso (Fdi), 'bilancio in Aula e Gualtieri assente per campagna elettorale'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "La proposta di bilancio del presidente Michel è ritenuta inadeguata dal governo, mi chiedo che fine abbia fatto il commissario economico italiano che ha peraltro un portafoglio economico", Paolo Gentiloni. Ma Adolfo Urso, senatori di Fdi, intervenendo in Aula a Palazzo Madama dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte sul Consiglio europeo straordinario di domani, polemizza anche con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, "assente in Aula mentre si parla di bilancio europeo perché in campagna elettorale, noi parliamo del quadro economico europeo e lui non è qui in Parlamento ma a far campagna per essere eletto".