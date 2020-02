Enel X: con FederlegnoArredo per riqualificazione patrimonio abitativo (2)

(Adnkronos) - Il progetto consente di agevolare anche le spese sostenute per gli interventi antisismici e di efficientamento energetico (cosiddetto “sismabonus” e/o “ecobonus”). Grazie alla collaborazione con FederlegnoArredo, le aziende della filiera potranno assicurare un importante contributo in termini di know how e di prodotti e materiali innovativi in grado di rendere le riqualificazioni sempre più efficaci e green, sia sul breve sia sul lungo termine.

"L’avvio della collaborazione di FederlegnoArredo con Enel X rappresenta il primo tassello di un percorso che ha come obiettivo comune quello di accompagnare e sostenere le imprese della nostra filiera verso una sostenibilità a 360 gradi. Un accordo - sottolinea Sebastiano Cerullo, direttore generale di FederlegnoArredo - che risponde alle esigenze del settore consapevole che lo sviluppo del business e del prodotto non può prescindere da una piena applicazione dell’economia circolare in tutte le sue declinazioni".

L’inclusione, il dialogo costante, il confronto diretto e la prossimità all’ecosistema imprenditoriale italiano, aggiunge Alessio Torelli, Responsabile di Enel X Italia, "sono tratti distintivi per chi come Enel X ha scelto di impegnarsi nel proporre alla collettività soluzioni tecnologicamente all’avanguardia, integrate ed interconnesse, flessibili e lungimiranti. L’obiettivo che ci poniamo - sottolinea - è di anticipare le sfide delle aziende, per renderle più competitive, più smart e riconoscibili, e intercettare i bisogni delle persone, per migliorare la qualità dell’ambiente urbano e il benessere quotidiano. La collaborazione con FederlegnoArredo ci permetterà di dare un impulso positivo e qualificare ulteriormente le nostre proposte sia in termini di sviluppo sociale che di tutela dell’ambiente tout court".