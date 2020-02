Palermo: Ance, 'ok rimpasto giunta ma serve delega per contratti e nuovo 'Patto' per città' (2)

(Adnkronos) - Per l'Ance, è necessario rilanciare "servizi basilari come quello delle manutenzioni. Ogni giorno facciamo i conti con strade dissestate, marciapiedi inesistenti, buche pericolose, perché la ex municipalizzata che dovrebbe occuparsene non è più in grado di farlo. Ciò che chiediamo al sindaco è di affidare queste manutenzioni con accordi quadro alle imprese qualificate che possano così intervenire quartiere per quartiere".

"Noi - conclude Miconi - rivendichiamo un ruolo attivo per l’imprenditoria privata sana e competente, piuttosto che provare a fare tutto in house con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Questo 'Patto' ci consentirebbe di risolvere problemi che nessuno, al momento, tra le forze del Comune è in grado di fronteggiare e di rilanciare il settore edile attraverso un piano serio di manutenzioni".