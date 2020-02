Agricoltura: furti Piana Catania, Confagricoltura 'una polveriera, servono controlli a tappeto' (2)

(Adnkronos) - "La storia di Giosué Arcoria è la storia di centinaia di agricoltori che stanno vedendo andare in fumo i propri sacrifici - commenta il presidente di Confagricoltura Catania Giovanni Salvaggi - La Piana di Catania è diventata una polveriera e i recenti fatti di cronaca lo dimostrano. È paradossale che i nostri imprenditori agricoli, capaci con il loro grande lavoro di produrre frutti conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, siano lasciati soli in balia di un sistema criminale. Le istituzioni debbono dare precisi segnali al mondo agricolo che non può rimanere alla mercé di concorrenza sleale, criminalità e disservizi strutturali. Siamo pronti a scendere in piazza perché la misura è colma".