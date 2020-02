Ue: Conte, 'Europarlamento pronto a bocciare bilancio inadeguato'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "La preoccupazione" sulla proposta Michel che verrà messa sul tavolo del Consiglio europeo domani "è condivisa anche dal Parlamento europeo che, come Sassoli e Von der Leyen mi hanno detto, non esiterebbe a bocciare un bilancio inadeguato". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, durante le comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio.