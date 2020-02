Palermo: da Amg Gas 5mila euro per ricomprare i giochi del Parco della Salute

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - Cinquemila euro per ricomprare i giochi del Parco della Salute distrutti da un incendio a fine gennaio. A donarli alla Onlus Vivi Sano, che gestisce lo spazio pubblico al Foro italico di Palermo, è stata Amg Gas. "La notizia dell’incendio e di un gesto grave compiuto contro un luogo che è stato recuperato, restituito alla fruizione della città e frequentato da sportivi, famiglie e bambini ci ha profondamente colpito - sottolinea il presidente della società Vincenzo Costantino - Conosciamo e condividiamo pienamente lo spirito che anima questo spazio, chi lo gestisce e il piacere di chi lo affolla e come già fatto in passato abbiamo voluto testimoniare in modo concreto la nostra presenza e vicinanza con una donazione".

La società già in passato ha dato il suo supporto alla nascita del Parco della Salute e alla sua crescita contribuendo alla realizzazione della struttura. "Saremmo felici - conclude Costantino – se la nostra decisione di donare una somma al Parco della Salute potesse essere spunto e traino per altre iniziative simili, per rendere questo spazio ancora più accogliente e fruibile".