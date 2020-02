Intesa Sp: offerta su Ubi scuote sistema, Messina, 'no rilanci'/Adnkronos (4)

(Adnkronos) - Il presidente emerito Bazoli ha spiegato di non voler commentare l'operazione in questa fase, ma di voler precisare di aver saputo dell'offerta "ieri sera, al momento della comunicazione ai mercati, perché i responsabili della banca hanno ritenuto, credo correttamente, data la mia posizione e la mia storia, di non coinvolgermi in alcun modo nella decisione".

Giuseppe Guzzetti, ex presidente della Fondazione Cariplo, ha spiegato di avere "una grande stima per l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, e per il consiglio di amministrazione, quindi ho motivo di ritenere che possa essere un'operazione positiva, anche per il consolidamento del sistema bancario italiano, che certamente richiede una futura integrazione tra i suoi istituti". Per Guzzetti si tratterebbe di una fusione "tra due realtà sane che si mettono assieme per rafforzare il sistema bancario italiano, sia con il sostegno all'economia reale sia con i finanziamenti alle famiglie".