Cuzzilla: 'Serve politica industriale, defiscalizzare per chi investe'

Roma, 18 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Per agganciare la sfida ambientale serve più industria, non meno industria. È molto importante quale politica industriale si sceglie e come verranno allocate le risorse disponibili. Invitiamo pertanto il governo ad attivare una leva fiscale premiante per chi investe nella sostenibilità". Lo ha detto il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, nel suo intervento al convegno 'L'Energia che fa bene all'Italia', organizzato da Federmanager a Roma.

Secondo Cuzzilla, servono interventi di "defiscalizzazione per le pmi che investono" in sostenibilità e sarebbe utile anche utile la forma dei voucher per "i 100 manager per la sostenibilità che certificheremo entro il 2020".