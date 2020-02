Sicilia: Marano (M5S), 'anticipare utilizzo forestali per prevenzione incendi' (2)

(Adnkronos) - "Come abbiamo avuto modo di vedere in Australia i cambiamenti climatici hanno comportato roghi e conseguenze disastrose, con la morte di diverse persone e lo sterminio di flora e fauna - conclude Marano - Purtroppo anche in Sicilia si prevede un'estate torrida e per questa ragione, ora più che mai, è importante non farsi trovare impreparati e iniziare sin da subito la prevenzione contro gli incendi. Non vogliamo che si ripeta sempre lo stesso copione di ogni estate siciliana con ettari ed ettari di vegetazione in fumo e grave pericolo per i cittadini".