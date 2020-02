Intesa Sp: Messina ad analisti, 'con offerta su Ubi vi abbiamo sorpreso'

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - "Vi abbiamo sorpreso lanciando un'offerta pubblica di scambio su Ubi Banca e questo è sicuro. Ma consideriamo quest'operazione un'occasione unica per creare un leader europeo ancora più forte", in grado di "dare valore per gli stakeholder di entrambe le banche". Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nella conference call per presentare l'operazione agli analisti.