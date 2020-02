Olimpiadi: Malagò, 'va bene anche logo candidatura Milano Cortina'

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - "Fino a quando il dottor Novari non tirerà fuori qualche idea molto vincente su come individuare il nuovo logo su cui si costruirà tutto il percorso del marketing e del merchandising ovviamente vale quello della candidatura e rimaniamo con quello. Ho suggerito anche, non solo per risparmiare, di levare la parola 'candidate' e il logo va bene com'è". Lo ha detto il presidente del Coni e della Fondazione Milano cortina 2026, Giovanni Malagò, a margine della prima riunione informale del cda della Fondazione a Milano, parlando del logo dei Giochi invernali del 2026.