Sicurezza: tavolo P.Chigi non entra in articolato dl Salvini, 'non c'è ancora sintesi'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - E' in corso a Palazzo Chigi da circa due ore il tavolo su sicurezza e immigrazione. A quanto si apprende da fonti presenti al tavolo, non si entra oggi nel merito dell'articolato dei due dl sicurezza che il governo Conte bis intende cambiare, con modifiche da attuare anche recependo le osservazioni del Quirinale. "Siamo ancora nella fase istruttoria", confermano fonti di governo.

Le diverse forze di maggioranza hanno illustrato la propria posizione, ma ci sono ancora "diverse sfumature", viene spiegato, per giungere a una sintesi comune. In particolare, Pd, Leu e Iv sarebbero per un 'restyling' più deciso e determinato dei due decreti salviniani, mentre i 5 Stelle tenderebbero a frenare, seppur con delle posizioni articolate al loro interno e sensibilità diverse. Sarebbe prudente per ora, spiegano fonti presenti al tavolo, la posizione del premier Giuseppe Conte.