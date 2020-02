Governo: Gasparri, 'Conte incapace e Renzi irresponsabile'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Basta con questa farsa di Conte, Renzi e tutti gli altri. È inaudito che questo personaggio stia a sciare in Pakistan mentre l'Italia vede la chiusura di aziende e un governo che ci ha fatto precipitare all'ultimo posto della graduatoria europea. Conte è un incapace ma Renzi è un irresponsabile". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Minaccia la crisi -aggiunge- un partito che non si è neanche presentato alle elezioni ma che ha ottenuto comunque posti di governo e di potere. È un'autentica vergogna alla quale il Quirinale non può assistere impotente. Voto subito per porre fine a questa ignobile sceneggiata. Il cinismo dei vari gruppi e gruppetti della sinistra è perfino più grave dell'ignoranza dei grillini che hanno causato danni giganteschi al nostro Paese. Siamo di fronte a un'autentica emergenza democratica. Via il governo e subito urne aperte. Renzi può anche rimanere a sciare in Pakistan e quando tornerà ci spieghi anche come concilia alcune attività internazionali con la sua funzione politica. Ormai anche questa è una questione da chiarire”.