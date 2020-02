Migranti: Bongiorno, 'non mi preoccupa esito processo ma mesi in Tribunale'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Io non credo che sia configurabile il reato di sequestro di persona, credo che per riuscire a dare la veste giuridica di reato a questa condotta si dovrebbe creare una nuova fattispecie di reato che per ora non esiste, quindi io non sono preoccupata per l’esito del processo, la vera pena è già il processo: attraversare mesi e anni in aule giudiziarie". Così la senatrice Giulia Bongiorno, della Lega, ai microfoni di Zapping, su Rai Radio 1, a proposito del caso Gregoretti.

"Ecco perché io ho fatto riferimento all’esigenza di concentrarci sul giudizio del Senato sull’interesse pubblico - spiega la senatrice - perché adesso ci si dovrà difendere in Tribunale, ma non certo perché penso ci possano essere gli estremi per una condanna".