Iv: Rosato, 'con Renew Europa e Macron contro populismo'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Italia Viva aderisce al gruppo parlamentare europeo Renew Europe, lo stesso in cui si riconosce l’azione politica di En Marche di Macron, "lo stesso che si batte ogni giorno contro i populismi e i sovranismi, dando vigore all’azione dei riformisti e dei liberali in Europa. È un momento importante per noi, per la nostra comunità, perché rappresenta una scelta di campo fondamentale", dichiara il presidente di Italia Viva e vicepresidente della Camera dei deputati Ettore Rosato.

"L’adesione di oggi - prosegue Rosato - rappresenta e rinnova la nostra convinzione europeista e allo stesso tempo la nostra consapevolezza, che l’azione progressista possa essere oggi interpretata con formule nuove, moderne, diverse dai vecchi schemi in cui si muovono ad esempio socialisti e liberali. Una scelta che ben si concilia con il nostro impegno di questi giorni nel contrastare principi come il giustizialismo e la lotta contro garantismo e populismo".

"Una sfida che ci vuole protagonisti tanto in Italia quanto in Europa per il buon Governo - conclude il presidente di Italia Viva - contro il populismo, per la capacità di saper costruire il futuro contro chi costruisce muri o contro chi continua a rifugiarsi nel passato".