Islam: Mete Onlus lancia campagna #hijabfreechoice 'Velo islamico libera scelta' (2)

(Adnkronos) - "Il nostro obiettivo è una condivisione fra donne, anche non musulmane, per capire cosa si prova a indossare il velo e per diffondere la consapevolezza che l'hijab non è un segno di oppressione, ma può essere liberamente scelto dalle donne”. Giorgia Butera e Tiziana Ciavardini, che hanno firmato la campagna per Mete Onlus, insieme stanno lavorando ad una pubblicazione editoriale sulla questione del velo islamico.

“#hijabfreechoice. Il velo islamico libera scelta, mai obbligo” è sostenuta dalla Associazione Protea Human Right, presieduta da Sara Baresi.