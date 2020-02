Bachelet: Mattarella a seminario a 'La Sapienza', lungo applauso per Capo Stato

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è svolto nel pomeriggio presso l’Aula magna del Palazzo del Rettorato dell’Università La Sapienza di Roma il seminario “Vittorio Bachelet: l’impegno come responsabilità e come esempio 12 febbraio 1980-12 febbraio 2020”, organizzato per ricordare la figura e l’opera dell'allora vicepresidente del Csm ucciso dalle Brigate rosse 40 anni fa.

Dopo i saluti del rettore della Sapienza Eugenio Gaudio, ha aperto i lavori il giudice della Corte costituzionale Giuliano Amato. Sono intervenuti: Renato Balduzzi, docente ordinario di diritto costituzionale presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano; David Ermini, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura; Fulco Lanchester, professore ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato presso la Sapienza; Matteo Truffelli, presidente nazionale dell'Azione cattolica italiana.

Al suo arrivo e al termine del seminario, il Capo dello Stato è stato salutato con un lungo applauso dei presenti.