Prescrizione: Renzi, 'contro Annibali meschini profeti d'odio'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Lei si chiama Lucia Annibali. È una donna, fa l’avvocato, è una bravissima parlamentare. Sta facendo una dura campagna per modificare la legge sulla #Prescrizione. I professionisti dell’odio non rispondono sui contenuti ma la attaccano esaltando, citandolo per nome e cognome, l’uomo che anni fa le ha gettato acido sul volto, sfregiandola. Mi fanno schifo". Lo scrive su Facebook il leader di Iv, Matteo Renzi.

"Spero che tutti i parlamentari - comunque la pensino sulla prescrizione, anche quelli che non sono d’accordo con la Annibali - e le persone perbene siano a fianco di Lucia, del suo dolore, della sua intelligenza. Noi siamo con la Annibali. E contro questi meschini profeti dell’odio. Ti vogliamo bene Lucia", conclude l'ex premier.