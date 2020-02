Scuola: borse di studio, 5milioni per 22mila studenti siciliani

Palermo, 12 feb. (Adnkronos) - Arrivano 5 milioni di euro per le borse di studio destinate a 22 mila studenti siciliani. L’assessorato regionale all’Istruzione ha appena disposto il pagamento delle borse di studio relative all’anno 2018/2019, del valore di 210,65 euro ciascuna, e destinate a studenti degli istituti superiori con reddito Isee non superiore a 10.632,94 euro. Le borse possono essere riscosse, sino al 31 marzo 2020, presso tutti gli uffici postali d’Italia.

"Stiamo lavorando per velocizzare i pagamenti di tutte le borse di studio scolastiche, colmando i ritardi accumulati nel corso degli anni e delle passate legislature - spiega l’assessore Roberto Lagalla - Il nostro interesse prioritario è sempre quello di garantire alle famiglie e agli studenti, soprattutto se in condizione di disagio economico, il massimo sostegno affinché possano vivere un percorso didattico e formativo quanto più sereno possibile. Se in passato ci sono stati dei ritardi, oggi possiamo ben dire che sono stati in larga misura recuperati".