Governo: Cdm domani alle 20, sul tavolo giustizia e sport

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Riforma del processo penale e modifica della riforma della prescrizione targata Bonafede. Ma domani in Cdm -inizialmente in agenda alle 16 ma ora fissato per le 20- dovrebbe approdare anche una misura per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026 e per lo svolgimento delle finali Atp, il torneo di tennis che si disputerà nel 2021 a Torino.