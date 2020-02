Rifiuti: impianto biogas fra Modica e Pozzallo, Tar fissa udienza a 21 ottobre

Palermo, 12 feb. (Adnkronos) - E' il 21 ottobre 2020, la data fissata dal Tar per discutere nel merito il ricorso presentato dal comune di Pozzallo (Ragusa) contro l'impianto di biogas che dovrebbe sorgere in contrada Zimmardo-Bellamagna, fra Pozzallo e Modica. Oggi, spiega il sindaco Roberto Ammatuna, "il Tar, chiamato a pronunciarsi sull’impianto di biogas da realizzare in contrada Zimmardo-Bellamagna, ha ritenuto, anche su richiesta delle parti in causa e vista la complessità della questione, di rinviare la causa ad un'udienza nella quale trattare nel merito il ricorso, fissandola per il 21 ottobre 2020".

"La strategia difensiva messa in campo dall’amministrazione comunale è risultata vincente - aggiunge - e questo è un primo passo importante per raggiungere l’obiettivo finale. Se a tutto ciò aggiungiamo la pausa di riflessione richiesta dal Comune di Modica, in sede di Conferenza di Servizi, per il rilascio della concessione per l’impianto ubicato nella zona industriale Modica-Pozzallo, abbiamo la riprova della giustezza della linea di condotta assunta. Adesso - conclude - è il momento di proseguire per la strada già intrapresa tutti insieme, Cspa, Confcommercio e le aziende della zona industriale, perché soltanto la massima coesione può portare alla risoluzione del problema".