Corruzione: Bonafede, 'sentenza Consulta non su norma spazzacorrotti ma su interpretazione' (2)

(Adnkronos) - "Si interviene sull'applicazione dell'interpretazione di una norma, questo è quel che si evince dal comunicato - osserva il Guardasigilli - e non possiamo che prenderne atto e rispettare la decisione. Però non c'è una norma nella spazzacorrotti che diceva che andava applicata retroattivamente. Ora aspettiamo le motivazioni, ma da quel che si evince dal comunicato l'intervento è sull'interpretazione e non sulla legge. Ho visto che ci sono vari commenti, capisco si cerchi qualsiasi pretesto per fare polemica politica - rimarca Bonafede - però invito tutti a leggere con attenzione almeno il comunicato e lasciare la Corte Costituzionale fuori dalla polemica politica: rispettiamo la decisione e aspettiamo le motivazioni".