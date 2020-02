Migranti: Marcucci, 'inaccettabile atteggiamento Casellati su Salvini'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “La Casellati ha permesso di dire a Salvini cose assolutamente inaccettabili, offensive e non corrispondenti al vero. Ha per esempio lui detto che il governo non era presente invece i membri del governo sono presenti ma giustamente non siedono ai banchi del governo perché questa è una decisione esclusivamente parlamentare. L'atteggiamento della Casellati nei confronti di Salvini è inaccettabile”. Lo dice intervenendo a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato.