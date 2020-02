Prescrizione: Annibali, 'Verini in imbarazzo, difende Bonafede-Salvini'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “Capisco che Verini sia in imbarazzo perché non sa come giustificare che il Pd voterà per difendere la legge Bonafede-Salvini e contro un emendamento che riporta alla nostra legge Orlando, ma attaccare tutti i giorni Italia Viva non aiuterà a garantire i diritti delle cittadine e dei cittadini italiani”. Lo dichiara Lucia Annibali, capogruppo di Italia Viva in Commissione Giustizia alla Camera.

“Il responsabile Giustizia del Partito Democratico nel dire che Renzi dichiara guerra al Paese offende non noi di Italia Viva, ma la sua stessa intelligenza”, conclude.