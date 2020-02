Nissan: chiede a Ghosn danni per 83 mln di euro

Tokyo, 12 feb. (Adnkronos/Dpa) - Nissan fa causa all'ex Ceo, Carlos Ghosn e chiede danni per 83 milioni di dollari (10 miliardi di yen). La richiesta di risarcimento, che è stata presentata dinnanzi al Tribunale civile di Yokohama, è stata calcolata sulla base dei costi sostenuti legati "agli anni di comportamenti scorretti e di attività fraudolente" di Ghosn alla guida della casa automobilistica giapponese. La richiesta di risarcimento danni, sottolinea Nissan, "dovrebbe aumentare in futuro poiché il gruppo cerca di recuperare multe da pagare all'Agenzia giapponese per i servizi finanziari e probabili sanzioni inflitte alla società in procedimenti penali relativi alla cattiva condotta di Ghosn".

Ghosn è fuggito dal Giappone in Libano a fine dicembre. In precedenza l'ex ceo era stato arrestato in Giappone nel novembre 2018 ed ha trascorso un totale di 130 giorni in detenzione giapponese.