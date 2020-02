Prescrizione: Verini, 'Renzi garantista che vota con Salvini'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Perché Renzi fa solo interdizione, alza ogni giorno la posta, creando turbolenze nel dibattito politico e nella maggioranza? Perché impedisce di parlare di queste cose?”. Lo dice Walter Verini, responsabile nazionale Pd per la Giustizia, a Radio anch’io su Rai Radio Uno.

“Lui è tanto garantista che vota con Salvini. Che fa firmare l’emendamento Annibali dai rappresentanti della Lega. Salvini, quello che suona ai citofoni, quello che fa la caccia all’uomo, che chiede giustizia sommaria, che scappa dai processi. Dal punto di vista politico queste sono cattive compagnie".

"Il Pd le garanzie le vuole per i cittadini, per le vittime dei reati, contro la corruzione e poi perché i processi durino un tempo ragionevole. Se Renzi continua ad alzare la posta ogni giorno è evidente che il governo avrà una vita difficile. La guerra che ogni giorno Renzi dichiara, non è contro il Pd o il Governo, è una guerra contro il paese. E dovrebbe smetterla.”