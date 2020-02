Migranti: Toti, 'su Salvini voto più assurdo mai visto'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Caso Gregoretti: oggi va in scena in Parlamento il voto più assurdo che io ricordi in tutta la mia vita da giornalista e da governatore. Il Senato voterà per decidere se mandare a processo Matteo Salvini, ovvero se un Ministro degli Interni deve essere processato per aver preso decisioni da Ministro degli Interni". Lo scrive il presidente della Liguria, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook.

"Mai la politica aveva toccato questo livello: se il Parlamento voterà per il processo allora il Ministro della Salute potrebbe essere indagato per sequestro di persona per gli isolati del Coronavirus, un sindaco per estorsioni se i vigili fanno le multe, il Ministro dell’Economia per turbativa del mercato a ogni asta dei titoli di Stato. Spero che la politica, dopo vent’anni di errori, abbia un sussulto di dignità. Altrimenti i cittadini faranno bene a disprezzare tanto opportunismo e tanta codardia”.