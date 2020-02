Sparkle: abilita connessioni digitali europee di Daikin

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Sparkle, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, è stata scelta da Daikin Applied Europe per fornire soluzioni Internet e Voce alle sue filiali in Germania e in Italia. Daikin Applied Europe, si legge in una nota, è una multinazionale che produce e fornisce componenti per sistemi idronici Hvac (refrigeratori, unità di trattamento aria e soluzioni per la gestione del sistema) con alti livelli di qualità, affidabilità ed efficienza. L’azienda si occupa dello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi in Europa, Medio Oriente e Africa.

In base all'accordo, Sparkle collegherà gli uffici e i siti industriali di Daikin in Italia e in Germania con reti private virtuali (IP VPN) ridondanti, offrendo anche servizi VoIP (Voice over IP) e di accesso a Internet a supporto della comunicazione tra le varie sedi a livello internazionale.

La collaborazione con Daikin conferma Sparkle come partner di riferimento per le imprese multinazionali. Grazie alla rete globale proprietaria e all'ampia gamma di servizi di connettività e ICT, Sparkle offre soluzioni dalle prestazioni elevate e a costi vantaggiosi permettendo alle aziende di gestire in modo efficace la comunicazione tra le loro sedi e con il loro ecosistema esterno.