Liguria: Orlando, 'io candidato? meglio figure che allarghino campo'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "In Liguria credo sia più facile costruire una coalizione larga con un profilo di carattere civico. Se fosse necessario io sono a disposizione di quello che decide il mio partito. Ma in questo momento mi pare più probabile e più efficace una candidatura che allarghi il campo. Io credo di essere fortemente connotato e di rappresentare in modo abbastanza evidente una delle forze politiche che possono produrre questa maggioranza”. Lo dice Andrea Orlando ad Agorà su Raitre sulle regionali in Liguria.